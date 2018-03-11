Нападник Кравець оформив дубль у грі чемпіонату Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У матчі 25-го туру турецької Суперліги “Кайсеріспор” Олександра Кучера та Артема Кравця приймав на своєму полі аутсайдера турніру — “Карабюкспор”, передає УНН з посиланням на прес-службу ФФУ.
Кравець вийшов у стартовому складі й на 29-й хвилині відзначився голом, вдало впіймавши м’яч на ногу на лінії воротарського майданчика українського голкіпера суперників Олександра Рибки. Утім, на цьому наш форвард не зупинився і на 56-й хвилині, скориставшись неузгодженими діями Рибки та захисника, забив ще раз. За п’ять хвилин у гру увійшов Олександр Кучер, а ще за 13 Кравця було замінено. Зрештою “Кайсеріспор” здолав опонента з рахунком 3:2.
Додамо, що, окрім Рибки, у складі “Карабюкспора” на поле виходив українець Антон Кравченко.
Зазначимо, що маючи у своєму активі 41 пункт, “Кайсеріспор” посідає п’яту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Туреччини.
Додамо також, після свого січневого переходу з київського “Динамо” до “Кайсеріспору” Кравець провів у складі турецької команди шість матчів, у яких забив три м’ячі (один — у Кубку Туреччини).