Нападающий Кравец оформил дубль в игре чемпионата Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В матче 25-го тура турецкой Суперлиги “Кайсериспор” Александра Кучера и Артема Кравца принимал на своем поле аутсайдера турнира — “Карабюкспор”, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ФФУ.
Кравец вышел в стартовом составе и на 29-й минуте отличился голом, удачно поймав мяч на ногу на линии вратарской украинского голкипера соперников Александра Рыбки. Впрочем, на этом наш форвард не остановился и на 56-й минуте, воспользовавшись несогласованными действиями Рыбки и защитника, забил еще раз. За пять минут в игру вошел Александр Кучер, а еще через 13 Кравца заменили. В конце концов “Кайсериспор” одолел оппонента со счетом 3:2.
Добавим, что, кроме Рыбки, в составе “Карабюкспора” на поле выходил украинец Антон Кравченко.
Отметим, что имея в своем активе 41 пункт, “Кайсериспор” занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции.
Добавим также, после своего январского перехода из киевского “Динамо” в “Кайсериспор” Кравец провел в составе турецкой команды шесть матчей, в которых забил три мяча (один — в Кубке Турции).