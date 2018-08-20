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Напад на Гандзюк: затримані ще троє підозрюваних

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Правоохоронці затримали ще трьох осіб, яких підозрюють у причетності до нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України, передає УНН.

Напад на Гандзюк: затримані ще троє підозрюваних

Як зазначається, у неділю 19 серпня під час спецоперації поліцейські затримали ще трьох громадян.

“Всього затримано п’ять осіб, які підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування Катерину Гандзюк”, — сказано у повідомленні.

За словами голови Нацполіції Сергія Князєва, зараз стосовно п'ятьох чоловіків ведеться кримінальне розслідування. Матеріали щодо обрання їм запобіжного заходу направлять до суду.

С.Князєв додав, що більшість із затриманих брали участь в АТО.

Раніше правоохоронці затримали двох осіб за підозрою у причетності до нападу на К.Гандзюк.

Нагадаємо, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.

Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.

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