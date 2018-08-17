Замах на Гандзюк: затримали ще двох підозрюваних
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Правоохоронці затримали осіб, яких підозрюють у причетності до нападу на в.о. керуючої справами Херсонської міськради Катерину Гандзюк. Про це повідомила прес-служба Нацполіції України, передає УНН.
"Сьогодні, 17 серпня, Національною поліцією України спільно зі Службою Безпеки України було затримано двох осіб, які об'єктивно підозрюються слідством в організації та співучасті у скоєнні замаху на вбивство співробітниці міського самоврядування К.Гандзюк. Зокрема серед затриманих - громадянин Г., який раніше був оголошений у розшук Нацполіцією як зафіксована на відео камер спостереження особа, що купувала знаряддя злочину (сірчану кислоту)", - йдеться в повідомленні.
Чоловіка затримали у порядку ст. 208 КПК України. З ним проводяться слідчі дії. Щодо іншого учасника - слідчі так само встановлюють його роль у вчиненні злочину.
Нагадаємо, напад на активістку Катерину Гандзюк стався 31 липня в Херсоні: жінку облили невідомою речовиною. Її госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні. Гандзюк зазнала хімічних опіків понад 30% тіла. Згодом її привезли до Київського опікового центру.
Крім того, експерти встановили, що щільність кислоти, виявленої на одязі Гандзюк, вдвічі більша за речовину, що використовується в автомобільних акумуляторних батареях.
Суд у Херсоні вже взяв під варту одного з підозрюваних у злочині.