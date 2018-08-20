Нападение на Гандзюк: задержаны еще трое подозреваемых
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Правоохранители задержали еще трех человек, подозреваемых в причастности к нападению на и.о. управляющей делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины, передает УНН.
Как отмечается, в воскресенье 19 августа в ходе спецоперации полицейские задержали еще трех граждан.
"Всего задержаны пять человек, которые подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления Екатерину Гандзюк", - говорится в сообщении.
По словам главы Нацполиции Сергея Князева, сейчас в отношении пятерых мужчин ведется уголовное расследование. Материалы для избрании им меры пресечения направят в суд.
С.Князев добавил, что большинство из задержанных участвовали в АТО.
Ранее правоохранители задержали двух человек по подозрению в причастности к нападению на К.Гандзюк.
Напомним, нападение на активистку Екатерину Гандзюк произошло 31 июля в Херсоне: женщину облили неизвестным веществом. Ее госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Гандзюк получила химических ожогов более 30% тела. Впоследствии ее привезли в Киевский ожоговый центр.
Кроме того, эксперты установили, что плотность кислоты, обнаруженной на одежде Гандзюк, вдвое больше вещества, используемого в автомобильных аккумуляторных батареях.