Нам потрібні марафони, аби популяризувати спорт й здоровий спосіб життя: учасник "RUN 4 VICTORY" розповів свою історію участі в забігах

15 вересня у Черкасах відбудеться третій благодійний марафон у межах Ліги забігів "RUN 4 VICTORY". Усі зібрані кошти будуть спрямовані на підтримку місцевої 118-ї бригади ТРО, передає УНН.

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Марафон організовують спортивна спільнота "Характер" та Благодійний фонд "МХП Громаді". Спонсорами забігу є Міжнародна компанія МХП та Центральний Хаб МХП. Захід реалізовують за підтримки Черкаської ОВА та міськради.

На марафоні у Черкасах буде доступна інклюзивна траса з дистанцією у 2 км для учасників із порушеннями опорно-рухового апарату та ампутаціями.

"Такі заходи зараз потрібні. По-перше, це благодійний забіг у підтримку 118-ї ТрО. Також важливо, що завдяки марафонам відбувається популяризація спорту й здорового способу життя", - коментує ветеран, засновник вітрильної школи для дітей та учасник змагань "Ігри Нескорених" Сергій Прядка.

До 2014 року Прядка жив і працював у Польщі. Займався виробництвом вікон. Коли дізнався про Іловайський котел, вирішив повернутися в Україну, бо не зміг залишатися осторонь.

"Колись навчався в автошколі на військових машинах, то мав досвід і знав, що мої навички знадобляться. Тому вирішив піти добровольцем на фронт. У 2015-му повернувся в Україну й підписав контракт", - згадує ветеран.

Він додає, що після 24 лютого 2022 року характер бойових дій значно змінився. росіяни почали більш інтенсивно обстрілювати українські позиції, використовують авіацію та новітні зразки озброєнь.

2 лютого 2017 року Сергій перебував на Світлодарській дузі поблизу селища Луганське. Під час евакуації бійців отримав поранення.

Після повернення з фронту Сергій почав займатися спортом. Брав участь у змаганнях для ветеранів. У 2022 році здобув золоту медаль за штовхання ядра в "Іграх Нескорених".

"Найбільше допомагали підтримка дружини і спорт. Спершу було так, що мене волонтери харківські витягували на змагання. Я брав участь і в "Силі нації", і в "Іграх героїв". Це було мені потрібно, щоб тримати себе в кращій формі. Зараз намагаюся мотивувати інших хлопців", - додає він.

Чотири роки тому Прядка відкрив першу в Черкасах школу вітрильного спорту. Туди приймають дітей від 9 років. Під час навчання вихованці проходять теорію - у холодну пору року, і практику - переважно влітку.

Від заснування школу підтримує міжнародна компанія МХП. Купують човни, замінюють вітрила перед чемпіонатами, зазначив Прядка. Також планують придбати нові тренажери для ветеранів у спортивні зали міста.

"У школі вчаться переважно жителі Черкас. Деякі з Харкова приїхали й у нас займаються. А так в основному черкащани. Плануємо розширятися, але. мабуть, уже після війни. Хочемо відкривати нові відділення. Завдяки нам торік у Черкасах проводили чемпіонат України з вітрильного спорту. Востаннє у нас він був у 1960-х. Тобто ми популяризуємо спорт. Так само нещодавно почався табір, де діти з прифронтових регіонів можуть під вітрилами у нас ходити", - розповідає чоловік.

Зараз Сергій регулярно займається спортом. Тренується у залі тричі на тиждень по дві години. Робить кардіо й спеціальні комплекси силових вправ.

"Завдяки спорту я набагато краще почуваюся. Також під час тренувань можу поспілкуватися з іншими ветеранами. Хлопці бачать, що я в залі - і приходять також. Зараз в Україні багато тренерів, що займаюся з ветеранами з ампутованими кінцівками. У 2019-му мене ніхто не хотів брати, бо не розуміли, як це робити. Мій теперішній тренер сказав: "Я не знаю, як, але давай спробуємо". Потроху почали займатися, і в результаті потрапив у збірну "Ігор Нескорених", - каже він.

Ветеран запевняє, що в Україні повинні звертати більше уваги на інклюзивність.

"За кордоном ти не відчуваєш, що в тебе немає ноги. В Україні в магазин підеш і чуєш за спиною: "А чого він вдома не сидить?". У нас думають, що людина з інвалідністю має сидіти вдома.

Це все тягнеться з радянських часів. Але зараз уже все змінилося. Ми пересуваємося на автомобілях і немає цієї "обмеженості" у можливостях", - наголошує ветеран.

До забігу в Черкасах долучаться друзі-ветерани Прядки. Деякі долатимуть дистанцію на інклюзивній трасі. Ветеран закликає українців активно долучатися до благодійного проєкту.

Реєстрація на третій благодійний марафон у рамках Ліги забігів "RUN 4 VICTORY" у Черкасах триватиме до 11 вересня включно.

https://runstyle.net/events/mhp-cherkasy/

Щоб зареєструватися, потрібно внести добровільний донат.

Обрати дистанцію на марафоні можна самостійно - 2, 5, 10 або 21 км. Для дітей будуть доступні забіги на 200, 400 або 800 м. Долучитися до марафону також можна онлайн.

Забіги "RUN 4 VICTORY" уже відбулися в Тернополі та Вінниці. Окрім Черкас, восени планують провести марафон у Ладижині на Вінниччині.