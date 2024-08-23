Нам нужны марафоны, чтобы популяризировать спорт и здоровый образ жизни: участник "RUN 4 VICTORY" рассказал свою историю участия в забегах

15 сентября в Черкассах состоится третий благотворительный марафон в рамках Лиги забегов "RUN 4 VICTORY". Все собранные средства будут направлены на поддержку местной 118-й бригады ТРО, передает УНН.

Детали

Марафон организуют спортивное сообщество "Характер" и Благотворительный фонд "МХП-Громаді". Спонсорами забега является Международная компания МХП и Центральный Хаб МХП. Мероприятие реализуют при поддержке Черкасской ОВА и горсовета.

На марафоне в Черкассах будет доступна инклюзивная трасса с дистанцией в 2 км для участников с нарушениями опорно-двигательного аппарата и ампутациями.

"Такие мероприятия сейчас нужны. Во-первых, это благотворительный забег в поддержку 118-й ТрО. Также важно, что благодаря марафонам происходит популяризация спорта и здорового образа жизни", - комментирует ветеран, основатель парусной школы для детей и участник соревнований "Игры Непокоренных" Сергей Прядка.

До 2014 года Прядка жил и работал в Польше. Занимался производством окон. Когда узнал об Иловайском котле, решил вернуться в Украину, потому что не смог оставаться в стороне.

"Когда-то учился в автошколе на военных машинах, то имел опыт и знал, что мои навыки пригодятся. Поэтому решил пойти добровольцем на фронт. В 2015-м вернулся в Украину и подписал контракт", - вспоминает ветеран.

Он добавляет, что после 24 февраля 2022 года характер боевых действий значительно изменился. россияне начали более интенсивно обстреливать украинские позиции, используют авиацию и новейшие образцы вооружений.

2 февраля 2017 года Сергей находился на Светлодарской дуге вблизи поселка Луганское. Во время эвакуации бойцов получил ранения.

После возвращения с фронта Сергей начал заниматься спортом. Участвовал в соревнованиях для ветеранов. В 2022 году получил золотую медаль за толкание ядра в "Играх Непокоренных".

"Больше всего помогали поддержка жены и спорт. Сначала было так, что меня волонтеры харьковские вытаскивали на соревнования. Я участвовал и в "Силе нации", и в "Играх героев". Это было мне нужно, чтобы держать себя в лучшей форме. Сейчас стараюсь мотивировать других ребят", - добавляет он.

Четыре года назад Прядка открыл первую в Черкассах школу парусного спорта. Туда принимают детей от 9 лет. Во время обучения воспитанники проходят теорию - в холодное время года, и практику - преимущественно летом.

С момента основания школу поддерживает международная компания МХП. Покупают лодки, заменяют паруса перед чемпионатами, отметил Прядка. Также планируют приобрести новые тренажеры для ветеранов в спортивные залы города.

"В школе учатся преимущественно жители Черкасс. Некоторые из Харькова приехали и у нас занимаются. А так в основном черкасчане. Планируем расширяться, но. видимо, уже после войны. Хотим открывать новые отделения. Благодаря нам в прошлом году в Черкассах проводили чемпионат Украины по парусному спорту. Последний раз у нас он был в 1960-х. То есть мы популяризируем спорт. Так же недавно начался лагерь, где дети из прифронтовых регионов могут под парусами у нас ходить", - рассказывает мужчина.

Сейчас Сергей регулярно занимается спортом. Тренируется в зале три раза в неделю по два часа. Делает кардио и специальные комплексы силовых упражнений.

"Благодаря спорту я гораздо лучше себя чувствую. Также во время тренировок могу пообщаться с другими ветеранами. Ребята видят, что я в зале - и приходят также. Сейчас в Украине много тренеров, занимаюсь с ветеранами с ампутированными конечностями. В 2019-м меня никто не хотел брать, потому что не понимали, как это делать. Мой нынешний тренер сказал: "Я не знаю, как, но давай попробуем". Понемногу начали заниматься, и в результате попал в сборную "Игр Непокоренных", - говорит он.

Ветеран уверяет, что в Украине должны обращать больше внимания на инклюзивность.

"За границей ты не чувствуешь, что у тебя нет ноги. В Украине в магазин пойдешь и слышишь за спиной: "А чего он дома не сидит?". У нас думают, что человек с инвалидностью должен сидеть дома.

Это все тянется с советских времен. Но сейчас уже все изменилось. Мы передвигаемся на автомобилях и нет этой "ограниченности" в возможностях", - отмечает ветеран.

К забегу в Черкассах присоединятся друзья-ветераны Прядки. Некоторые будут преодолевать дистанцию на инклюзивной трассе. Ветеран призывает украинцев активно участвовать в благотворительном проекте.

Регистрация на третий благотворительный марафон в рамках Лиги забегов "RUN 4 VICTORY" в Черкассах продлится до 11 сентября включительно.

https://runstyle.net/events/mhp-cherkasy/

Чтобы зарегистрироваться, нужно внести добровольный донат.

Выбрать дистанцию на марафоне можно самостоятельно - 2, 5, 10 или 21 км. Для детей будут доступны забеги на 200, 400 или 800 м. Присоединиться к марафону также можно онлайн.

Забеги "RUN 4 VICTORY" уже состоялись в Тернополе и Виннице. Кроме Черкасс, осенью планируют провести марафон в Ладыжине Винницкой области.