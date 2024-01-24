"Нам не потрібні Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Києву потрібні крилаті ракети Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє УНН.

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Незважаючи на рішення Бундестагу ФРН не підтримати заклик передати Україні ракети Taurus Кулеба не втрачає надії на те, що йому вдасться переконати німецький уряд.

"Ми ніколи не здамося!" Переговори з німецьким урядом тривають: "Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог лінії фронту", - заявив Кулеба.

Міністр вкотре наголосив, що Україні не потрібні " Taurus" для атаки на російську територію.

Нам не потрібні " Taurus" для атаки на москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати москву або будь-яку іншу частину території росії. Нам потрібен " Taurus", щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України