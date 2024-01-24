"Нам не потрібні Taurus для атаки на москву" - Кулеба
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що крилаті ракети Taurus потрібні Україні не для нападу на москву чи будь-яку частину росії, а для знищення російської військової інфраструктури за лінією фронту на українській території. Незважаючи на рішення Німеччини проти передачі ракет, дискусії щодо цього питання все ще тривають.
Києву потрібні крилаті ракети Taurus, щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив в інтерв’ю Bild, повідомляє УНН.
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Незважаючи на рішення Бундестагу ФРН не підтримати заклик передати Україні ракети Taurus Кулеба не втрачає надії на те, що йому вдасться переконати німецький уряд.
"Ми ніколи не здамося!" Переговори з німецьким урядом тривають: "Все залежить від політичних обставин, фактичних потреб і вимог лінії фронту", - заявив Кулеба.
Міністр вкотре наголосив, що Україні не потрібні " Taurus" для атаки на російську територію.
Нам не потрібні " Taurus" для атаки на москву. Нам не потрібні ракети великої дальності, які надали західні партнери, щоб атакувати москву або будь-яку іншу частину території росії. Нам потрібен " Taurus", щоб знищити російську військову інфраструктуру за лінією фронту на території України
Кулеба наголосив, що не має підстав сумніватися у відданості Україні міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса. Але він також сказав: "Найкращий спосіб забезпечити безпеку Німеччини та інших європейських держав — це забезпечити Україну всім необхідним для перемоги над росією та звільнення українських територій".
Нагадаємо
Депутати німецького парламенту не підтримали подання опозиції вимагати від уряду передачі Україні ракет Taurus.