"Нам не нужны Taurus для атаки на москву" - Кулеба

Киеву нужны крылатые ракеты Taurus, чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью Bild, сообщает УНН.

Детали

Несмотря на решение Бундестага ФРГ не поддержать призыв передать Украине ракеты Taurus Кулеба не теряет надежды на то, что ему удастся убедить немецкое правительство.

"Мы никогда не сдадимся!" Переговоры с немецким правительством продолжаются: "Все зависит от политических обстоятельств, фактических потребностей и требований линии фронта", - заявил Кулеба.

Министр в очередной раз подчеркнул, что Украине не нужны "Taurus" для атаки на российскую территорию.

Нам не нужны "Taurus" для атаки на москву. Нам не нужны ракеты большой дальности, которые предоставили западные партнеры, чтобы атаковать москву или любую другую часть территории россии. Нам нужен "Taurus", чтобы уничтожить российскую военную инфраструктуру за линией фронта на территории Украины - указал глава МИД.

Кулеба подчеркнул, что не имеет оснований сомневаться в преданности Украине министра обороны Германии Бориса Писториуса. Но он также сказал: "Лучший способ обеспечить безопасность Германии и других европейских государств - это обеспечить Украину всем необходимым для победы над россией и освобождения украинских территорий".

Напомним

Депутаты немецкого парламента не поддержали представление оппозиции требовать от правительства передачи Украине ракет Taurus.