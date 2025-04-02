"Найближчий союзник": Ізраїль скасував усі мита на товари зі США

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
19:36 • 14389 перегляди

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

Ексклюзив
3 квітня, 15:18 • 103533 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
3 квітня, 13:51 • 166594 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі

3 квітня, 13:29 • 105115 перегляди

Грузія скоротила термін безвізу для українців з трьох до одного року

Ексклюзив
3 квітня, 09:14 • 341907 перегляди

Торговельна війна США: експерти пояснили наслідки для України та самої Америки

3 квітня, 08:00 • 173018 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

3 квітня, 06:50 • 144491 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
3 квітня, 06:00 • 196031 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 124727 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 108121 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1 м/с
65 %
753 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46201 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158256 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36689 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83719 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22301 перегляди
Публікації

НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон

19:36 • 14389 перегляди

“Мамкині досягнення”: Дума досі вписує яхту медведчука в успішні кейси АРМА

15:43 • 83796 перегляди

"Це не про тиск на аптеки, це про чесні правила гри для всіх учасників ринку": нардеп Кузьміних про нове регулювання фармринку
Ексклюзив

3 квітня, 15:18 • 103533 перегляди

Ціна на оренду квартир у Києві перевищила довоєнний рівень: чого чекати далі
Ексклюзив

3 квітня, 13:51 • 166594 перегляди

Здешевшали не всі: в Україні зросли ціни на ліки, що не увійшли до списку МОЗ

3 квітня, 13:03 • 158326 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джорджа Мелоні

Андрій Сибіга

Олександр Штубб

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Німеччина

Реклама
УНН Lite

Девід Швіммер заявив, що не міг слухати культову пісню з "Друзів", відколи пішов з шоу

16:23 • 19848 перегляди

"Шедевр": кіностудія прорекламувала епічну адаптацію "Одіссеї" від Нолана

15:47 • 22356 перегляди

"Дружба на все життя": британців розчулило відео з маленькою принцесою Шарлоттою та її кузиною

3 квітня, 13:52 • 36741 перегляди

"Сімпсони" отримають продовження ще на 4 сезони

3 квітня, 12:01 • 46276 перегляди

Вийшов новий трейлер "Світ Юрського періоду: Відродження": Скарлетт Йоганссон вперше з'явиться у франшизі

3 квітня, 10:44 • 135529 перегляди
Актуальне

Старлінк

Шахед-136

The Guardian

YouTube

The Washington Post

"Найближчий союзник": Ізраїль скасував усі мита на товари зі США

Київ • УНН

 • 11256 перегляди

Ізраїль скасував всі мита на імпорт товарів зі США, свого найбільшого торгового партнера. Це розширить торговельну угоду між країнами та може знизити вартість життя в Ізраїлі.

"Найближчий союзник": Ізраїль скасував усі мита на товари зі США

Ізраїль скасував усі мита, які досі стягувалися з товарів зі США – найбільшого торгового партнера Ізраїлю. Про це йдеться у спільній заяві канцелярії глави уряду, міністерства фінансів та міністерства економіки та промисловості Ізраїлю, повідомляє УНН.

Деталі

У документі вказується, що після затвердження комісією з фінансів та підписання міністром економіки та промисловості указу, набуде чинності поправка до постанови про торговельні мита та захисні заходи, внаслідок чого будуть скасовані мита на весь імпорт зі США.

США – найближчий союзник Ізраїлю, а також його найважливіший торговий партнер. 2024 року експорт товарів у США становив 17,3 мільярда доларів, а експорт послуг був оцінений у 16,7 мільярда доларів

- зазначили підписанти.

На їхнє переконання, скасування мит фактично розширить торговельну угоду між Ізраїлем та США та зміцнить стратегічні відносини між країнами. Вона також несе потенційну вигоду для ізраїльських споживачів у вигляді можливого зниження вартості життя за рахунок очікуваного збільшення імпорту продовольчих та сільськогосподарських товарів із США, які тепер обкладатимуться нульовим митом.

Скасування мит на американські товари – ще один крок у політиці, яку проводять уряди під моїм керівництвом: відкриття ринку для конкуренції, збільшення різноманітності товарів та зниження вартості життя. Крім економічних вигод для економіки та громадян Ізраїлю, цей крок дозволить нам ще сильніше зміцнити союз між Ізраїлем та США

- сказав прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху.

Він додав, що Ізраїль продовжить працювати над усуненням бар'єрів та мит, а також над зміцненням "наших особливих відносин із США".

Нагадаємо

Організація Об’єднаних Націй у вівторок відреагувала на заяву ізраїльської влади щодо наявності продовольства в секторі Газа, назвавши її необґрунтованою. Це сталося на тлі закриття всіх пекарень у регіоні, які отримували підтримку від Всесвітньої продовольчої програми.

Ізраїльські військові вперше видали наказ про евакуацію жителів Хадата в Бейруті після угоди про припинення вогню28.03.25, 13:09 • 22667 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаНовини Світу
Ізраїль
Біньямін Нетаньяху
Сполучені Штати
Bitcoin
$82,324.40
Золото
$3,127.40
Tesla
$269.16
Brent
$69.86
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,798.95