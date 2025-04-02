"Найближчий союзник": Ізраїль скасував усі мита на товари зі США

Ізраїль скасував усі мита, які досі стягувалися з товарів зі США – найбільшого торгового партнера Ізраїлю. Про це йдеться у спільній заяві канцелярії глави уряду, міністерства фінансів та міністерства економіки та промисловості Ізраїлю, повідомляє УНН.

У документі вказується, що після затвердження комісією з фінансів та підписання міністром економіки та промисловості указу, набуде чинності поправка до постанови про торговельні мита та захисні заходи, внаслідок чого будуть скасовані мита на весь імпорт зі США.

США – найближчий союзник Ізраїлю, а також його найважливіший торговий партнер. 2024 року експорт товарів у США становив 17,3 мільярда доларів, а експорт послуг був оцінений у 16,7 мільярда доларів

На їхнє переконання, скасування мит фактично розширить торговельну угоду між Ізраїлем та США та зміцнить стратегічні відносини між країнами. Вона також несе потенційну вигоду для ізраїльських споживачів у вигляді можливого зниження вартості життя за рахунок очікуваного збільшення імпорту продовольчих та сільськогосподарських товарів із США, які тепер обкладатимуться нульовим митом.

Скасування мит на американські товари – ще один крок у політиці, яку проводять уряди під моїм керівництвом: відкриття ринку для конкуренції, збільшення різноманітності товарів та зниження вартості життя. Крім економічних вигод для економіки та громадян Ізраїлю, цей крок дозволить нам ще сильніше зміцнити союз між Ізраїлем та США