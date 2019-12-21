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Нафтогаз сподівається узгодити угоду про сполучення між операторами ГТС України і РФ сьогодні

Нафтогаз сподівається узгодити угоду про сполучення між операторами ГТС України і РФ сьогодні

Київ • УНН

 • 12256 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Оператор ГТС України може сьогодні узгодити угоду про сполучення з “Газпромом”. Про це сьогодні на брифінгу заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

“Оператор ГТС України, група людей яка представляє оператора на чолі з Сергієм Макогоном, який є на чолі цієї компанії, зараз знаходяться у Відні, де вони намагаються поточно узгодити угоду про сполучення між операторами interconnection agreement, між відповідно „Газпромом“ як оператором газотранспортної системи Росії і оператором ГТС України. Ми сподіваємось на те що можливо навіть сьогодні вони зможуть остаточно погодити цю угоду, оскільки вона є необхідною для того, щоб технічно був транзит з 1 січня”, — сказав він.

Також, після тристоронніх перемовин України, ЄС та Росії в Мінську, сьогодні продовжаться двосторонні перемовини у форматі “Оператор ГТС України — Газпром” у Відні.

Як писав УНН, у Нафтогазі пояснили шлях врегулювання взаємних претензій з Газпромом. 

Українські Національні Новини

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