Нафтогаз сподівається узгодити угоду про сполучення між операторами ГТС України і РФ сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Оператор ГТС України може сьогодні узгодити угоду про сполучення з “Газпромом”. Про це сьогодні на брифінгу заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“Оператор ГТС України, група людей яка представляє оператора на чолі з Сергієм Макогоном, який є на чолі цієї компанії, зараз знаходяться у Відні, де вони намагаються поточно узгодити угоду про сполучення між операторами interconnection agreement, між відповідно „Газпромом“ як оператором газотранспортної системи Росії і оператором ГТС України. Ми сподіваємось на те що можливо навіть сьогодні вони зможуть остаточно погодити цю угоду, оскільки вона є необхідною для того, щоб технічно був транзит з 1 січня”, — сказав він.
Також, після тристоронніх перемовин України, ЄС та Росії в Мінську, сьогодні продовжаться двосторонні перемовини у форматі “Оператор ГТС України — Газпром” у Відні.
Як писав УНН, у Нафтогазі пояснили шлях врегулювання взаємних претензій з Газпромом.