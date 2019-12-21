Нафтогаз надеется согласовать соглашение о сообщении между операторами ГТС Украины и РФ сегодня

“Оператор ГТС Украины, группа людей которая представляет оператора во главе с Сергеем Макогоном, возглавляющего эту компанию, сейчас находятся в Вене, где они пытаются в настоящее время согласовать соглашение о сочетании между операторами interconnection agreement, между соответственно „Газпромом“ как оператором газотранспортной системы России и оператором ГТС Украины. Мы надеемся на то, что возможно даже сегодня они смогут окончательно согласовать это соглашение, поскольку оно необходима для того, чтобы технически был транзит с 1 января”, — сказал он.

Также, после трехсторонних переговоров Украины, ЕС и России в Минске, сегодня продолжатся двусторонние переговоры в формате “Оператор ГТС Украины — Газпром” в Вене.

Как писал УНН, в Нафтогазе объяснили путь урегулирования взаимных претензий с Газпромом.