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У Нафтогазі пояснили шлях врегулювання взаємних претензій з Газпромом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Врегулювання взаємних претензій між “Нафтогазом” і “Газпромом” передбачене за допомогою підписання окремої угоди. Про це сьогодні на брифінгу заявив виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.

“Пакетний варіант передбачає, що буде підписана угода про врегулювання, за якою Газпром сплатить грошовими коштами до Нового року 3 млрд доларів з урахуванням пені і всіх відсотків, які були нараховані за рішенням Стокгольмського арбітражу від лютого 2018 року. Також це буде угода про врегулювання поточних арбітражних процесів, які є між Нафтогазом і Газпромом, і також це буде не одна, а декілька угод, що забезпечать продовження транзиту”, — пояснив він.

Зі слів Вітренка, якщо говорити про позовні вимоги в новому арбітражі, то в пакеті з продовженням транзиту варіант, який передбачається — це повне врегулювання всіх вимог з усіх боків — це означає що “не залишиться жодних позовних вимог з жодного боку після того, як це пакетне рішення буде впроваджене”.

Додамо, що договір на транзит газу буде укладено на 5 років з можливістю пролонгації.

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