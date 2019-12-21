Оржель: договір на транзит газу буде укладено на 5 років з можливістю пролонгації

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Контракт на транзит російського газу до Європи через територію України буде укладено строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.