Оржель: договір на транзит газу буде укладено на 5 років з можливістю пролонгації
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Контракт на транзит російського газу до Європи через територію України буде укладено строком на п'ять років з можливістю пролонгації на десять років. Про це під час брифінгу повідомив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель, передає кореспондент УНН.
“Транзит на 5 років з можливістю пролонгації на тих умовах, що зараз передбачені на перші 5 років, ще на наступні 10 років”, — розповів Оржель.
Він зазначив, що новий контракт передбачає гарантовані мінімальні обсяги транзиту блакитного палива у 2020 році на рівні 65 млрд куб. м. газу, а у 2021-2024 роках — по 40 млрд куб. м.
Додамо, що за рішенням Стокгольмського арбітражу у спорі з російським ПАТ “Газпром” НАК “Нафтогаз України” отримає від російської сторони 3 млрд доларів.
“Тобто Україна, а саме — „Нафтогаз“, отримає за рішенням Стокгольму 3 млрд, а саме — 2,9 млрд, трошки більше 2,9, відповідно до тих можливостей, що зараз є”, — сказав Оржель.