В Нафтогазе объяснили путь урегулирования взаимных претензий с Газпромом

“Пакетный вариант предполагает, что будет подписано соглашение об урегулировании, согласно которому Газпром заплатит денежными средствами до Нового года 3 млрд долларов с учетом пени и всех процентов, которые были начислены по решению Стокгольмского арбитража с февраля 2018 года. Также это будет соглашение об урегулировании текущих арбитражных процессов, которые есть между Нафтогазом и Газпромом, и также это будет не одна, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита”, — пояснил он.

По словам Витренко, если говорить о исковых требованиях в новом арбитраже, то в пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается — это полное урегулирование всех требований со всех сторон — это значит “не останется никаких исковых требований с обеих сторон после того, как это пакетное решение будет внедрено”.

Добавим, что договор на транзит газа будет заключен на 5 лет с возможностью пролонгации.