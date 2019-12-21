У Відні сьогодні продовжаться перемовини щодо газу – Макогон
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Після тристоронніх перемовин України, ЄС та Росії в Мінську, сьогодні продовжаться двосторонні перемовини у форматі “Оператор ГТС України — Газпром” у Відні. Про це повідомив директор компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон в Facebook, передає УНН.
“Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі „Оператор ГТС України — Газпром“ щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей”, — написав Макогон.
Нагадаємо, у РФ заявили, що підпишуть транзитний контракт з Україною на 5 років.
Як повідомили в Офісі Президента, представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За інформацією Офісу, подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.
Раніше представник “Газпрому” повідомив, що Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.