У Відні сьогодні продовжаться перемовини щодо газу – Макогон

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Після тристоронніх перемовин України, ЄС та Росії в Мінську, сьогодні продовжаться двосторонні перемовини у форматі “Оператор ГТС України — Газпром” у Відні. Про це повідомив директор компанії “Оператор ГТС України” Сергій Макогон в Facebook, передає УНН.