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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 6100 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 127011 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 132728 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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5 марта, 13:05 • 113569 просмотра

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В Вене сегодня продолжатся переговоры по газу - Макогон

В Вене сегодня продолжатся переговоры по газу - Макогон

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КИЕВ. 21 декабря. УНН. После трехсторонних переговоров Украины, ЕС и России в Минске, сегодня продолжатся двусторонние переговоры в формате “Оператор ГТС Украины — Газпром” в Вене. Об этом сообщил директор компании “Оператор ГТС Украины” Сергей Макогон в Facebook, передает УНН.

“После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате „Оператор ГТС Украины — Газпром“ по реализации достигнутых вчера договоренностей”, — написал Макогон.

Напомним, в РФ заявили, что подпишут транзитный контракт с Украиной на 5 лет.

Как сообщили в Офисе Президента, представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

По информации Офиса, подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК “Нафтогаз Украины” Юрия Витренко, который состоится в Офисе Президента.

Ранее представитель “Газпрома” сообщил, что Украина и Россия подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулирования взаимных требований.

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