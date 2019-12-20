У РФ заявили, що підпишуть транзитний контракт з Україною на 5 років
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Транзитний контракт з Україною буде укладений на п'ять років, його підписання очікується до Нового року. Таку заяву зробив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передає УНН із посиланням на "Коммерсант".
Козак, який брав участь в переговорах, повідомив, що договір щодо транзиту газу буде підписаний до Нового року.
“Це буде новий контракт, його ключові істотні умови на найближчі п’ять років узгоджені”, — наводить його слова видання, посилаючись на російські ЗМІ.
Віце-прем’єр не уточнив обсяги транзиту.
“Обсяги — необхідні, достатні для задоволення потреб європейських споживачів”, — зазначив віце-прем’єр. Він додав, що Москва і Київ знайшли “взаємовигідні рішення”.
Як повідомили в Офісі Президента, представники Європейської комісії, України та Російської Федерації сьогодні досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
За інформацією Офісу, подробиці будуть повідомлені у суботу, 21 грудня, на брифінгу міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК “Нафтогаз України” Юрія Вітренка, який відбудеться в Офісі Президента.
Раніше представник “Газпрому” повідомив, що Україна і Росія підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через територію України і врегулювання взаємних вимог.