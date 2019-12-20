У РФ заявили, що підпишуть транзитний контракт з Україною на 5 років

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Транзитний контракт з Україною буде укладений на п'ять років, його підписання очікується до Нового року. Таку заяву зробив віце-прем'єр РФ Дмитро Козак, передає УНН із посиланням на "Коммерсант".