"Нафтогаз" назвав умову транзиту російського газу через Україну

“Баланс у відносинах між "Нафтогазом" та "Газпромом” вже був відновлений рішеннями міжнародного арбітражу", - зазначив він, коментуючи заяву представника МЗС РФ Панкіна “Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам”.

З його слів, ці рішення зараз підлягають невідкладному виконанню, про що вказує і рішення апеляційного суду в Швеції, де зазначено, що оскарження рішень арбітражу не звільняє від необхідності іх виконувати, не призупиняє і не відкладає виконання цих рішень.

"Нафтогаз" також не збирається відмовлятися від виграшу 4,6 млрд дол. за транзитною справою, не кажучи вже про виграш біля 2 млрд дол. від перегляду ціни на газ та про скасування арбітражем зобов’язань "Нафтогазу" перед "Газпромом" на суму біля 80 млрд дол. за положенням “бери-або-плати” контракту на поставку газу. Поточний транзитний контракт між "Нафтогазом" та "Газпромом" не відповідає вимогам українського та європейського законодавства, тому він не може бути “продовжений”, - вказав Вітренко.

Він зауважив, що "якщо підсумувати, транзит через Україну може бути на стандартних європейських умовах, а не умовах РФ".

"Якщо ж РФ продовжуватиме забезпечувати "Газпрому" ексклюзивні можливості для транзиту газу з території РФ до Європи через Україну, і при цьому "Газпром" не буде погоджуватися на стандартні європейські умови, у "Нафтогазу" є реальна можливість через новий арбітраж, який вже розпочався, отримати приблизно 10 млрд дол. у якості компенсації за відсутність транзиту після 2019 року", - додав він.

На думку Вітренка, це має “допомогти” "Газпрому" зайняти більш конструктивну позицію на переговорах щодо транзиту після 2019 року.

Нагадаємо, у "Нафтогазі" не виключають, що "Газпром" припинить транзит Україною з 2020 року.