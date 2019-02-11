"Нафтогаз" назвал условие транзита российского газа через Украину

"Баланс в отношениях между "Нафтогазом" и "Газпромом" уже был восстановлен решениями международного арбитража", - отметил он, комментируя заявление представителя МИД РФ Панкина "Мы готовы продолжать украинский транзит, но на тех условиях, которые нужны нам".

По его словам, эти решения сейчас подлежат безотлагательному выполнению, на что указывает и решение апелляционного суда в Швеции, где указано, что обжалование решений арбитража не освобождает от необходимости их выполнять, приостанавливает и не откладывает выполнение этих решений.

"Нафтогаз" также не собирается отказываться от выигрыша 4,6 млрд долл. по транзитному делу, не говоря уже о выигрыше в 2 млрд долл. от пересмотра цены на газ и об отмене арбитражем обязательств "Нафтогаза" перед "Газпромом" на сумму около 80 млрд долл. по положению "бери-или-плати" контракта на поставку газа. Текущий транзитный контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не соответствует требованиям украинского и европейского законодательства, поэтому он не может быть "продлен", - отметил Витренко.

Он добавил, что "если подытожить, транзит через Украину может быть на стандартных европейских условиях, а не условиях РФ".

"Если же РФ будет продолжать обеспечивать "Газпрому" эксклюзивные возможности для транзита газа с территории РФ в Европу через Украину, и при этом "Газпром" не будет соглашаться на стандартные европейские условия, у "Нафтогаза" есть реальная возможность через новый арбитраж, который уже начался, получить примерно 10 млрд долл. в качестве компенсации за отсутствие транзита после 2019 года", - добавил он.

По мнению Витренко, это должно "помочь" "Газпрому" занять более конструктивную позицию на переговорах по транзиту после 2019 года.

Напомним, в "Нафтогазе" не исключают, что "Газпром" прекратит транзит Украины с 2020 года.