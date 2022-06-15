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Нафта дорожчає на тлі очікувань підвищення процентної ставки у США

Нафта дорожчає на тлі очікувань підвищення процентної ставки у США

Київ • УНН

 • 157538 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у серпні у середу зранку під час торгів зросли в ціні до 121,33 долара за барель, повідомляє УНН з посиланням на дані торгів.

За даними Bloomberg станом на 8:15, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,13%.

При цьому ціна липневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 119,09 долара за барель, додавши 0,13%.

Деталі

Ціни на нафту зросли в середу, відновившись після втрат на початку сесії на тлі побоювань щодо попиту на паливо та економіки загалом напередодні очікуваного значного підвищення процентних ставок Федеральною резервною системою США, пише Reuters.

Інфляція, що росте, змусила інвесторів і нафтових трейдерів готуватися до великого кроку ФРС цього тижня — підвищення процентної ставки на 75 базисних пунктів, що стане найбільшим підвищенням процентної ставки в США за 28 років.

"Якщо сьогодні ввечері ФРС оголосить про підвищення на 75 базисних пунктів, ціни на нафту можуть помітно послабити щодо долара в короткостроковій перспективі", - сказала Леона Лю, аналітик сінгапурської DailyFX.

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