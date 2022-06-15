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Нефть дорожает на фоне ожиданий повышения процентной ставки в США

Нефть дорожает на фоне ожиданий повышения процентной ставки в США

Киев • УНН

 • 157537 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в августе в среду утром во время торгов выросли в цене до 121,33 доллара за баррель, сообщает УНН со ссылкой на данные торгов.

По данным Bloomberg по состоянию на 8:15 стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,13%.

При этом цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 119,09 доллара за баррель, прибавив 0,13%.

Детали

Цены на нефть выросли в среду, восстановившись после потерь в начале сессии на фоне опасений спроса на топливо и экономики в целом накануне ожидаемого значительного повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США, пишет Reuters.

Растущая инфляция заставила инвесторов и нефтяных трейдеров готовиться к большому шагу ФРС на этой неделе — повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, что станет наибольшим повышением процентной ставки в США за 28 лет.

"Если сегодня вечером ФРС объявит о повышении на 75 базисных пунктов, цены на нефть могут заметно ослабнуть по отношению к доллару в краткосрочной перспективе", - сказала Леона Лю, аналитик сингапурской DailyFX.

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