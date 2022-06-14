росія заробила 93 млрд євро за перші 100 днів війни в Україні, продаючи світові нафту та газ - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. росія заробила 93 мільярди євро за перші 100 днів війни проти України, продаючи своє викопне паливо країнам по всьому світу. Підрахунки провело видання Sky News, передає УНН.
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,, незважаючи на значне падіння обсягів експорту в травні.
Згідно з звітом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), на ЄС припадає 61% російського експорту викопного палива.
І навіть незважаючи на те, що російська нафта продається зі знижкою через її походження, глобальне зростання попиту на викопне паливо та зростання цін на енергоносії, як і раніше, приносять прибуток режиму путіна, допомагаючи фінансувати війну в Україні.
ЄС пообіцяв заблокувати більшу частину імпорту російської нафти до кінця року, хоча й намагається домовитися про те, як і коли покінчити із залежністю від російського газу.
Тим не менш, Польща і Америка зробили найбільший вплив на доходи росії, різко скоротивши імпорт, поряд з такими країнами, як Литва, Фінляндія та Естонія, зазначає Sky News.
Індія, Франція, Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія збільшили імпорт російської нафти, при цьому Індія купує 18% експорту сирої нафти з росії, а Франція є найбільшим покупцем зрідженого природного газу та нафтових вантажів зі знижкою на короткостроковій основі.
Експорт російської нафти на нові ринки забезпечується грецькими та іншими європейськими судноплавними компаніями. 80% танкерів, які перевозять російську нафту, наприклад, до Індії та Близького Сходу, належать Європі чи США, додає видання.
«Це має бути наступним напрямком дій ЄС», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Вартість ф'ючерсу на нафту еталонної марки Brent з постачанням у серпні 2022 року на лондонській біржі ICE торгувалася 14 червня, вище за 125 доларів за барель - вперше з 9 березня поточного року.