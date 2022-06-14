росія заробила 93 млрд євро за перші 100 днів війни в Україні, продаючи світові нафту та газ - ЗМІ

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,, незважаючи на значне падіння обсягів експорту в травні.

Згідно з звітом Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA), на ЄС припадає 61% російського експорту викопного палива.

І навіть незважаючи на те, що російська нафта продається зі знижкою через її походження, глобальне зростання попиту на викопне паливо та зростання цін на енергоносії, як і раніше, приносять прибуток режиму путіна, допомагаючи фінансувати війну в Україні.

ЄС пообіцяв заблокувати більшу частину імпорту російської нафти до кінця року, хоча й намагається домовитися про те, як і коли покінчити із залежністю від російського газу.

Тим не менш, Польща і Америка зробили найбільший вплив на доходи росії, різко скоротивши імпорт, поряд з такими країнами, як Литва, Фінляндія та Естонія, зазначає Sky News.

Індія, Франція, Китай, Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія збільшили імпорт російської нафти, при цьому Індія купує 18% експорту сирої нафти з росії, а Франція є найбільшим покупцем зрідженого природного газу та нафтових вантажів зі знижкою на короткостроковій основі.

Експорт російської нафти на нові ринки забезпечується грецькими та іншими європейськими судноплавними компаніями. 80% танкерів, які перевозять російську нафту, наприклад, до Індії та Близького Сходу, належать Європі чи США, додає видання.

«Це має бути наступним напрямком дій ЄС», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Вартість ф'ючерсу на нафту еталонної марки Brent з постачанням у серпні 2022 року на лондонській біржі ICE торгувалася 14 червня, вище за 125 доларів за барель - вперше з 9 березня поточного року.