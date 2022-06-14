россия заработала 93 млрд евро за первые 100 дней войны в Украине, продавая миру нефть и газ - СМИ

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Киев • УНН

 • 218481 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. россия заработала 93 миллиарда евро за первые 100 дней войны против Украины, продавая свое ископаемое топливо странам по всему миру. Подсчеты провело издание Sky News, передает УНН.

Детали

Эта большая сумма была достигнута, несмотря на значительное падение объемов экспорта в мае.

Согласно отчету Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), на ЕС приходится 61% российского экспорта ископаемого топлива.

И даже несмотря на то, что российская нефть продается со скидкой из-за ее происхождения, глобальный рост спроса на ископаемое топливо и рост цен на энергоносители по-прежнему приносят прибыль режиму путина, помогая финансировать войну в Украине.

ЕС пообещал заблокировать большую часть импорта российской нефти до конца года, хотя и пытается договориться о том, как и когда покончить с зависимостью от российского газа.

Тем не менее, Польша и Америка оказали наибольшее влияние на доходы россии, резко сократив импорт, наряду с такими странами, как Литва, Финляндия и Эстония, отмечает Sky News.

Индия, Франция, Китай, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия увеличили импорт российской нефти, при этом Индия покупает 18% экспорта сырой нефти из россии, а Франция является крупнейшим покупателем сжиженного природного газа и нефтяных грузов со скидкой на краткосрочной основе.

Экспорт русской нефти на новые рынки обеспечивается греческими и другими европейскими судоходными компаниями. 80% танкеров, перевозящих российскую нефть, например в Индию и Ближний Восток, принадлежат Европе или США, добавляет издание.

«Это должно быть следующим направлением действий ЕС», – говорится в сообщении.

Дополнение

Стоимость фьючерса на нефть эталонной марки Brent с поставками в августе 2022 года на лондонской бирже ICE торговалась 14 июня, выше 125 долларов за баррель – впервые с 9 марта текущего года.

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