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Над ростовом-на-дону збили ще один безпілотник - губернатор

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У ніч на 7 вересня у російському місті Ростов-на-Дону був збитий другий безпілотник. Про це повідомив губернатор ростовської області Василь Голубєв, передає УНН.

Деталі

Він уточнив, що нібито засобами російської ППО було збито два дрони — один упав за містом у західній частині Ростова, другий – у центрі, в районі вул. Пушкінська, 42.

Цитата

«У результаті пошкоджено кілька легкових автомобілів. Постраждала одна людина, від госпіталізації він відмовився. Проводяться слідчі дії», — написав Голубєв.

Додамо

За даними губернатора ростовської області, біля 03:00 ночі був збитий безпілотник у ростові неподалік південного військового округу рф.

Перед цим очевидці писали про три гучні вибухи у ростові і зняли їх на відео.

Також цієї ночі була спроба атакувати безпілотником москву. Про це повідомив мер російської столиці Сергій Собянин.  

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