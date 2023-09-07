Над ростовом-на-дону сбили еще один беспилотник - губернатор

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КИЕВ. 7 сентября. УНН. В ночь на 7 сентября в российском городе Ростов-на-Дону был сбит второй беспилотник. Об этом сообщил губернатор ростовской области Василий Голубев, передает УНН.

Детали

Он уточнил, что якобы средствами российской ПВО было сбито два дрона — один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе ул. Пушкинская, 42.

Цитата

«В результате повреждено несколько легковых автомобилей. Пострадал один человек, от госпитализации он отказался. Проводятся следственные действия», — написал Голубев.

Добавим

По данным губернатора ростовской области, около 03:00 ночи был сбит беспилотник в Ростове неподалеку южного военного округа рф.

Перед этим очевидцы писали о трех громких взрывах в Ростове и сняли их на видео.

Также этой ночью была попытка атаковать беспилотником москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.  

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