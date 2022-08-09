Над Одещиною напередодні рф втратила 6,5 млн дол. - речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Бюджет росії втратив вчора 6,5 млн дол. - саме стільки коштує збита вчора над Одещиною ракета "Калібр". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram, передає УНН.
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"Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, бюджет ворога втратив вчора 6,5 млн дол. Саме стільки коштує ракета "Калібр", яку, нагадаю, вчора збили наші сили протиповітряної оборони", - сказав Братчук.
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За його словами, ніч пройшла спокійно, без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів.
"Проте це не означає, що ворог не намагатиметься наносити ракетних ударів по нашому регіону", - зазначив Братчук.
Доповнення
8 серпня над Одещиною сили ППО збили ракету "Калібр", яку російські окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі.
9 серпня повідомлялося, що в Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та 1 вдк.