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Над Одещиною напередодні рф втратила 6,5 млн дол. - речник ОВА

Над Одещиною напередодні рф втратила 6,5 млн дол. - речник ОВА

Київ • УНН

 • 111154 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. Бюджет росії втратив вчора 6,5 млн дол. - саме стільки коштує збита вчора над Одещиною ракета "Калібр". Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

"Дякуючи нашим силам протиповітряної оборони, бюджет ворога втратив вчора 6,5 млн дол. Саме стільки коштує ракета "Калібр", яку, нагадаю, вчора збили наші сили протиповітряної оборони", - сказав Братчук.

Деталі

За його словами, ніч пройшла спокійно, без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів.

"Проте це не означає, що ворог не намагатиметься наносити ракетних ударів по нашому регіону", - зазначив Братчук.

Доповнення

8 серпня над Одещиною сили ППО збили ракету "Калібр", яку російські окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі.

9 серпня повідомлялося, що в Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та 1 вдк.

Українські Національні Новини

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