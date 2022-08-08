Над Одещиною ППО збила ворожу ракету: її випустили з підводного човна
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Над Одещиною сили ППО збили ракету "Калібр", яку російські окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"08 серпня, близько 10.00 години, у небі над Одещиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено крилату ракету морського базування типу "Калібр", випущену з підводного човна у Чорному морі", – ідеться у повідомленні.
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Сьогодні Telegram-канали повідомляли про вибухи в Одесі та роботу ППО.