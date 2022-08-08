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14 марта, 19:56 • 113111 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету: ее выпустили из подлодки

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Над Одесской областью сили ПВО сбили ракету "Калибр", которую российские оккупанты выпустили с подводной лодки в Черном море. Об этом сообщило оперативное командование "Юг", информирует УНН.

Цитата

"08 августа, около 10.00 часов, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная из подводной лодки в Черном море", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня Telegram-каналы сообщали о взрывах в Одессе и работе ПВО.

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