Над Одесской областью ПВО сбила вражескую ракету: ее выпустили из подлодки

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"08 августа, около 10.00 часов, в небе над Одесской областью силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожена крылатая ракета морского базирования типа "Калибр", выпущенная из подводной лодки в Черном море", – говорится в сообщении.

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Сегодня Telegram-каналы сообщали о взрывах в Одессе и работе ПВО.