ОК "Південь": в Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Чорному морі на чергуванні залишено 2 надводних носії крилатих ракет типу "Калібр" із спорядженням 16 ракетами та 1 вдк. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
Цитата
"Вони, як і решта 6 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту тримаються на ракетно-безпечній відстані від підконтрольного нам узбережжя", - йдеться в повідомленні.
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