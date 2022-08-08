Вранці рашисти випустили по Україні чотири ракети: усі збила ППО

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"Сьогодні 8 серпня близько 10:00 із південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних сил збито усі цілі", – ідеться у повідомленні.

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Одну ракету знищив зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Південь" на Одещині, інші три – у центральній Україні зенітний ракетний підрозділ повітряного командування "Центр".

Нагадаємо

Сьогодні під Уманню уламки збитої ворожої ракети пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей дістали поранення.