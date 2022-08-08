Утром рашисты выпустили по Украине четыре ракеты: все сбила ПВО

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"Сегодня 8 августа около 10:00 с южного направления оккупанты выпустили четыре крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр" из акватории Черного моря. Противовоздушной обороной Воздушных сил сбиты все цели", – говорится в сообщении.

Детали

Одну ракету уничтожило зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Юг" в Одесской области, остальные три – в центральной Украине зенитное ракетное подразделение воздушного командования "Центр".

Напомним

Сегодня под Уманью обломки сбитой вражеской ракеты повредили объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.