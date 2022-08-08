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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
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Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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Під Уманню збили російську ракету: уламки пошкодили цивільний об'єкт, є поранені

Під Уманню збили російську ракету: уламки пошкодили цивільний об'єкт, є поранені

Київ • УНН

 • 173722 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Під Уманню сили ППО збили російську ракету – уламки пошкодили об’єкт цивільної інфраструктури, двоє людей дістали поранення. Про це в Telegram повідомив голова Черкасської ОВА Ігор Табурець, інформує УНН.

Цитата

"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. На місці події працюють сили та засоби ДСНС", – написав Табурець.

Нагадаємо

Сьогодні над Одещиною сили ППО збили ракету "Калібр", яку російські окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі.

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