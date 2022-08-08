Під Уманню збили російську ракету: уламки пошкодили цивільний об'єкт, є поранені

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"Під час останньої повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Внаслідок падіння залишків збитої ракети пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення, їх оперативно госпіталізовано. На місці події працюють сили та засоби ДСНС", – написав Табурець.

Нагадаємо

Сьогодні над Одещиною сили ППО збили ракету "Калібр", яку російські окупанти випустили з підводного човна у Чорному морі.