Под Уманью сбили российскую ракету: обломки повредили гражданский объект, есть раненые

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"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали. На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС", – написал Табурец.

Напомним

Сегодня над Одессской областью силы ПВО сбили ракету "Калибр", которую российские оккупанты выпустили из подводной лодки в Черном море.