Под Уманью сбили российскую ракету: обломки повредили гражданский объект, есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Под Уманью силы ПВО сбили российскую ракету – обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.
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"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали. На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС", – написал Табурец.
Напомним
Сегодня над Одессской областью силы ПВО сбили ракету "Калибр", которую российские оккупанты выпустили из подводной лодки в Черном море.