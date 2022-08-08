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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Под Уманью сбили российскую ракету: обломки повредили гражданский объект, есть раненые

Киев • УНН

 • 173722 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Под Уманью силы ПВО сбили российскую ракету – обломки повредили объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения. Об этом в Telegram сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, информирует УНН.

Цитата

"Во время последней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры. Два человека получили ранения, их оперативно госпитализировали. На месте происшествия работают силы и средства ГСЧС", – написал Табурец.

Напомним

Сегодня над Одессской областью силы ПВО сбили ракету "Калибр", которую российские оккупанты выпустили из подводной лодки в Черном море.

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