ОК "Юг": в Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр"

Цитата

"Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - говорится в сообщении.

Напомним

Вчера, 8 августа, утром российские оккупанты выпустили по Украине четыре ракеты – все сбила украинская ПВО.