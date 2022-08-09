ОК "Юг": в Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с снаряжением 16 ракетами и 1 вдк. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
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"Они, как и остальные 6 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота, держатся на ракетно-безопасном расстоянии от подконтрольного нам побережья", - говорится в сообщении.
Напомним
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