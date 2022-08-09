Над Одесской областью накануне рф потеряла 6,5 млн долл. - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Бюджет россии потерял вчера 6,5 млн долл. - иммено столько стоит сбитая вчера над Одесской областью ракеты "Калибр". Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем Telegram, передает УНН.
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"Благодаря нашим силам противовоздушной обороны, бюджет врага потерял вчера 6,5 млн долл. Именно столько стоит ракета "Калибр", которую, напомню, вчера сбили наши силы противовоздушной обороны", - сказал Братчук.
Детали
По его словам, ночь прошла спокойно, без сигналов воздушной тревоги и без обстрелов.
"Однако это не означает, что враг не будет пытаться наносить ракетные удары по нашему региону", - отметил Братчук.
Дополнение
8 августа над Одесской областью силы ПВО сбили ракету "Калибр", которую российские оккупанты выпустили из подводной лодки в Черном море.
9 августа сообщалось, что в Черном море на дежурстве оставлено 2 надводных носителя крылатых ракет типа "Калибр" с снаряжением 16 ракетами и 1 вдк.