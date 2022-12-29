Над Хмельниччиною під час тривоги збили дві ракети - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Над Хмельницькою областю під час повітряної тривоги силами ППО збито 2 крилатих ракети, повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій в Телеграм, пише УНН.
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"Під час повітряної тривоги силами ППО збито 2 крилатих ракети. 1 з них збили у Городоцькій тергромаді Хмельницького району, крім того ще 1-у було збито над територією Новодунаєвецької ТГ Кам'янець-Подільського району", - повідомив Гамалій.
Деталі
Зі слів голови ОВА, проводиться робота з пошуку уламків.
"Внаслідок ракетного удару влучань в критичну інфраструктуру області немає, травмованих та загиблих осіб нема", - зазначив Гамалій.
Доповнення
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