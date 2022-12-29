Над Хмельницкой областью во время тревоги сбили две ракеты - ОВА

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"Во время воздушной тревоги силами ПВО сбиты 2 крылатых ракеты. 1 из них сбили в Городоцкой тергромаде Хмельницкого района, кроме того еще 1-я была сбита над территорией Новодунаевецкой ТГ Каменец-Подольского района", - сообщил Гамалий.

Детали

По словам главы ОВА, проводится работа по поиску обломков.

"В результате ракетного удара попаданий в критическую инфраструктуру области нет, травмированных и погибших нет", - отметил Гамалий.

Дополнение

россия утром снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению Генштаба ВСУ, Силы обороны Украины сбили 54 из 69 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, Одесском и Киевском регионах.