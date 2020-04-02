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Начальника відділу освіти Слов’янської міськради підозрюють у розтраті 8,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. За процесуального керівництва Слов’янської місцевої прокуратури начальнику відділу освіти Слов’янської міської ради повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, тобто у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2017-2018 років начальник відділу освіти, будучи головою тендерного комітету, уклав 6 договорів про постачання теплової енергії до навчальних закладів м. Слов’янська на загальну суму 17,7 млн грн, не врахувавши різницю в тарифах, встановлених для підприємств, що виробляють її з природного газу та з альтернативних джерел.

За висновками комісійної судово-економічної експертизи, в результаті несумлінного ставлення посадовця до службових обов’язків на рахунки 3 підприємств-постачальників безпідставно перераховано бюджетні кошти у сумі понад 8,5 млн грн.

Наразі досудове розслідування триває. Вирішуються питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

Нагадаємо, командира військової частини відправили на гауптвахту за приховування правопорушення.

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