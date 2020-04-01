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Командира військової частини відправили на гауптвахту за приховування правопорушення

Командира військової частини відправили на гауптвахту за приховування правопорушення

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Військова прокуратура відправила командира військової частини на відбування покарання на гауптвахті за те, що він не повідомив про правопорушення. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу військової прокуратури Центрального регіону України.

“Чернігівським районним судом Чернігівської області за результатами розгляду протоколу про вчинення військового адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 172 – 15 ч. 2 КУпАП, майора ЗСУ, виконуючого обов’язки командира військової частини, яка дислокована на Чернігівщині, притягнуто до адміністративної відповідальності”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що 9 лютого 2020 року військовослужбовці зазначеної військової частини заподіяли тілесні ушкодження начальнику патруля добового наряду з охорони військового стрільбища, у зв'язку з виконанням останнім обов'язків з військової служби. Зазначені протиправні є злочином, передбаченим ст. 405 Кримінального кодексу України.

“Разом з цим, протягом робочого дня 10 лютого 2020 року, діючи в порушення вимог Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України та відповідних інструкцій, вказаний старший офіцер, виконуючи обов'язки командира військової частини недбало поставився до своїх обов’язків та не повідомив письмово військового прокурора Чернігівського гарнізону про скоєння підлеглими військовослужбовцями кримінального правопорушення. Як наслідок, першочергові слідчі дії на місці події проведені не були, а можливі сліди вчинення кримінального правопорушення втрачені”, - повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що суд врахував всі зібрані матеріали і встановив винуватість старшого офіцера.

“За рішенням суду до правопорушника застосовано стягнення у виді арешту з утриманням на гауптвахті строком на 7 діб”, - додали у пресслужбі.

Нагадаємо, військовий посадовець вимагав від учасника бойових дій 1,5 тис. дол. за реєстрацію в квартирі.

Українські Національні Новини

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