Військовий посадовець вимагав від учасника бойових дій 1,5 тис. дол. за реєстрацію в квартирі
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці викрили групу діючих і колишніх військовослужбовців Збройних Сил України на чолі з начальником однієї із квартирно-експлуатаційних військових частин Житомирщини на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від колишнього нацгвардійця учасника антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
За попередніми даними слідства, начальник частини одного із військових містечок Житомирщини запровадив схему вимагання грошей від військовослужбовців. Як посередників полковник залучив начальника відділу матеріального забезпечення Головного центру спеціального контролю Космічного агентства України та свого знайомого. За оперативними даними, "такса" коливалася залежно від розміру квартири та дій, які планувалося здійснити із відомчим житлом.
Оперативники СБУ задокументували факт вимагання спільниками від колишнього військовослужбовця Національної гвардії, учасника бойових дій, півтори тисячі доларів США. У таку суму вони "оцінили" надання дозволу на реєстрацію у двокімнатній відомчій квартирі із перспективою подальшої приватизації.
Правоохоронці затримали трьох співучасників одразу після передачі всієї суми неправомірної вигоди у гривневому еквіваленті. Наразі тривають обшуки у кабінетах посадовців, службових приміщеннях квартирно-експлуатаційної частини, домоуправлінні та селищній раді.
Досудове розслідування триває у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Перевіряється інформація щодо інших можливих фактів вимагання грошей спільниками. Вирішується питання щодо оголошення фігурантам кримінального провадження про підозру у вчиненні злочину та обрання їм міри запобіжного заходу.
Нагадаємо, в Одесі прокурор вимагав і отримав 25 тис. доларів хабара за перекваліфікацію злочину.