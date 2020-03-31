Військовий посадовець вимагав від учасника бойових дій 1,5 тис. дол. за реєстрацію в квартирі

КИЇВ. 31 березня. УНН. Правоохоронці викрили групу діючих і колишніх військовослужбовців Збройних Сил України на чолі з начальником однієї із квартирно-експлуатаційних військових частин Житомирщини на вимаганні та отриманні неправомірної вигоди від колишнього нацгвардійця учасника антитерористичної операції. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.