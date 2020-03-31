Военный чиновник требовал от участника боевых действий 1,5 тыс. долл. за регистрацию в квартире

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители разоблачили группу действующих и бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины во главе с начальником одной из квартирно-эксплуатационных военных частей Житомирской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от бывшего нацгвардейца, участника антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

По предварительным данным следствия, начальник части одного из военных городков Житомирщины ввел схему вымогательства денег с военнослужащих. В качестве посредников полковник привлек начальника отдела материального обеспечения Главного центра специального контроля Космического агентства Украины и своего знакомого. По оперативным данным, "такса" колебалась в зависимости от размера квартиры и действий, которые планировалось осуществить с ведомственным жильем.

Оперативники СБУ задокументировали факт вымогательства сообщниками с бывшего военнослужащего Национальной гвардии, участника боевых действий, полторы тысячи долларов США. В такую сумму они "оценили" предоставление разрешения на регистрацию в двухкомнатной ведомственной квартире с перспективой дальнейшей приватизации.

Правоохранители задержали трех соучастников сразу после передачи всей суммы неправомерной выгоды в гривневом эквиваленте. Сейчас продолжаются обыски в кабинетах чиновников, служебных помещениях квартирно-эксплуатационной части, домоуправлении и поселковом совете.

Досудебное расследование продолжается в рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Проверяется информация о других возможных фактах вымогательства денег сообщниками. Решается вопрос об объявлении фигурантам уголовного производства о подозрении в совершении преступления и избрании им меры пресечения.

Напомним, в Одессе прокурор требовал и получил 25 тыс. долларов взятки за переквалификацию преступления.

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