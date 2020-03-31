Военный чиновник требовал от участника боевых действий 1,5 тыс. долл. за регистрацию в квартире

КИЕВ. 31 марта. УНН. Правоохранители разоблачили группу действующих и бывших военнослужащих Вооруженных Сил Украины во главе с начальником одной из квартирно-эксплуатационных военных частей Житомирской области на вымогательстве и получении неправомерной выгоды от бывшего нацгвардейца, участника антитеррористической операции. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.