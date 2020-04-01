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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 62859 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 74002 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Командира воинской части отправили на гауптвахту за сокрытие правонарушения

Командира воинской части отправили на гауптвахту за сокрытие правонарушения

Киев  •  УНН

 • 13666 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Военная прокуратура отправила командира воинской части на отбывание наказания на гауптвахте за то, что он не сообщил о правонарушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Черниговским районным судом Черниговской области по результатам рассмотрения протокола о совершении военного административного правонарушения, предусмотренного ст. 172 - 15 ч. 2 КоАП майора ВСУ, исполняющего обязанности командира воинской части, дислоцированной на Черниговщине, привлечены к административной ответственности", - говорится в сообщении.

Указано, что 9 февраля 2020 года военнослужащие указанной воинской части причинили телесные повреждения начальнику патруля суточного наряда по охране военного стрельбища, в связи с исполнением последним обязанностей по военной службе. Указанные противоправные является преступлением, предусмотренным ст. 405 Уголовного кодекса Украины.

"Вместе с этим, в течение рабочего дня 10 февраля 2020 года, действуя в нарушение требований Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины и соответствующих инструкций, указанный старший офицер, выполняя обязанности командира воинской части небрежно отнесся к своим обязанностям и не сообщил письменно военному прокурору Черниговского гарнизона о совершении подчиненными военнослужащими уголовного преступления. Как следствие, первоочередные следственные действия на месте происшествия проведены не были, а возможные следы совершения уголовного преступления потеряны", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что суд учел все собранные материалы и установил виновность старшего офицера.

"По решению суда к правонарушителю применено взыскание в виде ареста с содержанием на гауптвахте сроком на 7 суток", - добавили в пресс-службе.

Напомним, военный чиновник требовал от участника боевых действий 1,5 тыс. долл. за регистрацию в квартире.

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