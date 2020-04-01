Командира воинской части отправили на гауптвахту за сокрытие правонарушения

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Военная прокуратура отправила командира воинской части на отбывание наказания на гауптвахте за то, что он не сообщил о правонарушении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона Украины.