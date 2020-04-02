Начальника отдела образования Славянского горсовета подозревают в растрате 8,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Под процессуальным руководством Славянской местной прокуратуры начальнику отдела образования Славянского городского совета сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины, то есть в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
Досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2018 годов начальник отдела образования, будучи председателем тендерного комитета, заключил 6 договоров о поставках тепловой энергии в учебные заведения г.. Славянская на общую сумму 17700000 грн, не учитывая разницу в тарифах, установленных для предприятий, производящих ее из природного газа и из альтернативных источников.
По заключению комиссионной судебно-экономической экспертизы, в результате недобросовестного отношения должностного лица к служебным обязанностям на счета 3 предприятий-поставщиков безосновательно перечислены бюджетные средства в сумме более 8500000 грн.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Напомним, командира воинской части отправили на гауптвахту за сокрытие правонарушения.