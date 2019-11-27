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НАБУ затримала "хрещеного батька контрабанди" Альперіна

НАБУ затримала "хрещеного батька контрабанди" Альперіна

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали одеського бізнесмена Вадима Альперіна. Про це в Facebook повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко, передає УНН.

"Альперін затриманий НАБУ", - написав Тимошенко.

Раніше Президент України Володимир Зеленський закликав усіх підключитися і допомогти правоохоронцям знайти одного із хрещених батьків контрабанди в Україні Вадима Альперіна. Від себе він пообіцяв "цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом".

Згодом адвокат одеського бізнесмена Вадима Альперіна повідомив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП).

Він також додав, що “цінного подарунку від Президента нікому не дістанеться”.

Як повідомляв УНН, 26 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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