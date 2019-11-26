Оголошений Зеленським у розшук Альперін сам прийде на допит в САП – адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Адвокат одеського бізнесмена Вадима Альперіна, якого нещодавно президент України Володимир Зеленський оголосив у розшук, повідомив, що його клієнт 27 листопада прийде на допит в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). Про це адвокат Альперіна Андрій Федур написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Прочитав в новинах, що НАБУ і САП з сьогоднішнього дня „розшукує“ мого клієнта Вадима Альперіна. Правда сам В.Альперін нічого про це ще не знає. Тому завтра 27.11.2019 року я і Вадим Альперін будемо у прокурора САП”, — написав адвокат, та додав, що розшукувати Альперіна немає потреби, бо вони самі прийдуть до прокурора.
Він також додав, що “цінного подарунку від Президента нікому не дістанеться”.
Раніше Зеленський закликав усіх підключитися і допомогти правоохоронцям знайти одного із “хрещених батьків контрабанди” в Україні Вадима Альперіна. “З мене особисто — цінний подарунок тому, хто найкраще допоможе довгоочікуваній зустрічі контрабандиста із законом”, — написав тоді український президент.
Як повідомляв УНН, 26 листопада детективи Національного антикорупційного бюро України затримали 10 осіб, зокрема, 7 співробітників органів митного контролю, за підозрою у вчиненні злочинів, пов’язаних із порушенням митного законодавства.