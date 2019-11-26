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Объявленный Зеленским в розыск Альперин сам придет на допрос в САП - адвокат

Объявленный Зеленским в розыск Альперин сам придет на допрос в САП - адвокат

Киев  •  УНН

 • 8580 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Адвокат одесского бизнесмена Вадима Альперина, которого недавно президент Украины Владимир Зеленский объявил в розыск, сообщил, что его клиент 27 ноября придет на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом адвокат Альперина Андрей Федур написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Прочитал в новостях, что НАБУ и САП с сегодняшнего дня „разыскивает“ моего клиента Вадима Альперина. Правда сам В.Альпериным ничего об этом еще не знает. Поэтому завтра 27.11.2019 года я и Вадим Альперин будем у прокурора САП”, — написал адвокат, и добавил, что разыскивать Альперина нет необходимости, потому что они сами придут к прокурору.

Он также добавил, что “ценный подарок от Президента никому не достанется”.

Ранее Зеленский призвал всех подключиться и помочь правоохранителям найти одного из “крестных отцов контрабанды” в Украине Вадима Альперина. “С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет состояться долгожданной встрече контрабандиста с законом”, — написал тогда украинский президент.

Как сообщал УНН, 26 ноября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали 10 человек, в том числе, 7 сотрудников органов таможенного контроля, по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

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