НАБУ повідомили про втручання Нацбанку у діяльність суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Керівництво Національного банку України звинувачують у неправомірному втручанні у діяльніcть суддів, повідомляє УНН.
Зокрема, адвокат Ростислав Кравець, який направив відповідне повідомлення про вчинення кримінального правопорушення до НАБУ, стверджує, що лист керівника НБУ Валерії Гонтаревої на адресу голови Верховного суду має кваліфікуватися як втручання у діяльність суддів з метою перешкоджання виконання ними службових обов’язків та винесення ними неправосудного рішення.
Р.Кравець просить НАБУ прийняти заяву та зареєструвати її, а також внести до ЄРДР відомості про вчинення В.Гонтаревою кримінального правопорушення за ч.2 ст. 376 Кримінального кодексу України (або іншими статтями, які передбачають відповідальність за такі діяння) та невідкладно розпочати досудове розслідування.
При цьому адвокат наголосив, що невнесення відомостей про вчинення правовпорушення має кваліфікуватися як бездіяльність, а посилання на необхідність проведення перевірки – безпідставним, оскільки перевірка такої заяви має здійснюватися виключно в рамках відкритого кримінального провадження.
Нагадаємо, Голова Національного банку України написала лист Голові Верховного суду України, в якому скаржиться на те, що судові інстанції скасували рішення НБУ по ліквідації 11 банків, визнавши ці рішення незаконними.
Зокрема, суди стали на сторону таких банків: “Союз”, “Преміум”, “Капітал”, Укрінбанк”, Київська Русь”, “Східно-промисловий банк”, “Грін банк”, “Банк Велес”, “Радикал банк”, “Фінансова ініціатива”, “Банк Софійський”.
У своєму листі НБУ вважає, що суди, визнаючи дії НБУ незаконними, втручаються у виключно дискреційні повноваження, а саме “право Національного банку України як особливого центрального органу державного управління застосовувати до банків заходу впливу”.
Ще одним аргументом, чому суди мають вирішувати спори на користь НБУ, на думку В.Гонтаревої, є той факт, що діючим законодавством не передбачено можливості відновлення діяльності банку, у тому числі за рішенням суду, відносно якого вже прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та його ліквідацію.
Зважаючи на вищевикладене, НБУ хоче, щоб Верховний суд “вжив заходи” для однакового застосування судами норм банківського законодавства, під час розгляду справ з оскарження рішень Національного банку України про виведення банків.