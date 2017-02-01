НАБУ сообщили о вмешательстве Нацбанка в деятельность судей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Руководство Национального банка Украины обвиняют в неправомерном вмешательстве в работу судей, сообщает УНН.
В частности, адвокат Ростислав Кравец направил соответствующее сообщение о совершении уголовного преступления в НАБУ, где утверждает, что письмо руководителя НБУ Валерии Гонтаревой в адрес главы Верховного суда должно квалифицироваться как вмешательство в деятельность судей с целью препятствования выполнению ими служебных обязанностей и вынесению ими неправосудного решения.
Р.Кравец просит НАБУ принять заявление и зарегистрировать его, а также внести в ЕРДР сведения о совершении В.Гонтаревой уголовного преступления по ч.2 ст. 376 Уголовного кодекса Украины (или другим статьям, предусматривающим ответственность за такие деяния) и безотлагательно начать досудебное расследование.
При этом адвокат отметил, что невнесение сведений о совершении правовпорушення должно квалифицироваться как бездействие, а ссылки на необходимость проведения проверки - безосновательной, поскольку проверка такого заявления должна осуществляться исключительно в рамках открытого уголовного производства.
Напомним, глава Национального банка Украины написала письмо главе Верховного суда Украины, в котором жалуется на то, что судебные инстанции отменили решение НБУ по ликвидации 11 банков, признав эти решения незаконными.
В частности, суды встали на сторону таких банков: "Союз", "Премиум", "Капитал", "Укринбанк", "Киевская Русь", "Восточно-промышленный банк", "Грин банк", "Банк Велес", "Радикал Банк", "Финансовая инициатива", "Банк Софийский".
В своем письме НБУ считает, что суды, признавая действия НБУ незаконными, вмешиваются в исключительно дискреционные полномочия, а именно "право Национального банка Украины как особого центрального органа государственного управления применять к банкам меры воздействия".
Еще одним аргументом, почему суды должны решать споры в пользу НБУ, по мнению В.Гонтаревой, является тот факт, что действующим законодательством не предусмотрена возможность восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда, в отношении которого уже принято решение об отзыве банковской лицензии и его ликвидации.
Учитывая вышеизложенное, НБУ хочет, чтобы Верховный суд "принял меры" для единообразного применения судами норм банковского законодательства, при рассмотрении дел по обжалованию решений Национального банка Украины о выводе банков.