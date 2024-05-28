НАБУ не тим займається - нардеп про земельні оборудки в країні

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Київ • УНН

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Спроба арешту земельних ділянок, які учасники АТО отримали на правах безоплатної приватизації, викликає питання, як мінімум, з моральної точки зору.

В Україні є чимало земельних ділянок, по яких є питання щодо законності роздачі та користування. Але НАБУ чомусь ними не займається, натомість хоче арештувати землю учасників АТО, яку вони отримали на законних підставах. Таку думку озвучив народний депутат України, перший заступник голови комітету ВР з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ексклюзивному коментарі УНН.

Зокрема, нардеп зазначив, що, безумовно, в такого роду питаннях необхідно розбиратися по суті. Але спроба арешту земельних ділянок, які учасники АТО отримали на правах безоплатної приватизації, викликає питання, як мінімум, з моральної точки зору. При тому, що у НАБУ мали б виникнути питання якраз до НААН, яка на ці землі претендує.

Треба знати матеріали справи, щоб говорити з юридичної точки зору. А з моральної це, звісно, несправедливо. Якщо учасники АТО отримували на законних підставах цю землю, то вони в такому випадку будуть потерпілими. Якщо справді там були замішані чиновники, які скоювали злочин – то це одна історія. Я думаю, що у нас багато інших земель, які сьогодні мають бути предметом розгляду правоохоронних органів: які роздаються безпідставно, які використовуються безпідставно – в тому числі Національною академією аграрних наук. В цьому випадку не треба плутати, де є учасники АТО. Тим більше якщо вони отримали (земельні ділянки – ред.) на законній підставі, то це вже є їхня власність. І як тепер накладати арешт на цю власність – це питання

- пояснив свою точку зору Цимбалюк.

Нардеп додав, що цим можливим арештом НАБУ створить поганий прецедент щодо людей, які сьогодні воюють, і в майбутньому повернувшись буде мати право на отримання землі. Адже люди з пересторогою будуть ставитися до можливості скористатися цим правом.

Контекст 

Мова йде про земельні ділянки, які у 2017-18 роках на правах безоплатної приватизації отримали більше тисячі учасників АТО. В НАБУ та САП вважають, що ці землі перебували у користуванні Національної аграрної академії (НААН) коли воїни їх приватизували собі. Проте версії антикорупціонерів суперечать рішення Верховного суду, який постановив відсутність за НААН будь-яких офіційних документів права користування землею. 

Під час розгляду справи судами попередніх інстанцій було встановлено відсутність державних актів на право постійного користування земельними ділянками як у ДП "Іскра", ДП "Надія" так і у підприємств, правонаступниками яких вони є.

Попри це прокурор САП Анастасія Андронова під час засідання Апеляційної палати ВАКС, найближчим часом планується арешт цих земельних ділянок. 

Ті (землі – ред.), які були передані у власність учасників АТО та інших осіб – у нас, фактично, тривало досудове розслідування, і ми вирішили, що буде це доцільніше робити, коли ми будемо мати більш повні докази. Наразі ми отримали в березні поточного року низку експертиз, які фактично долучені до матеріалів клопотання, які обґрунтовують на наше переконання підозру, і найближчим часом будемо й подальші заходи вирішувати

- повідомила представниця САП.

Найбільше ця ситуація обурює самих воїнів АТО, більшість з яких зараз перебувають на фронті, захищаючи країну ціною власного життя. Вони переконують, що землі були оформлені законно. Наразі вони передані в оренду, за яку воїни отримують кошти. У відповідь на погрози НАБУ і САП арештувати їх землі, відповідають: "хай їдуть до нас на фронт".

Захар Подкидишев

Захар Подкидишев

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